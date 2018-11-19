Подорожает тепло и вырастут цены: эксперт рассказала, к чему приведет рост эко-налога в Украине

Резкое повышение ставки также может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса.

В Украине могут значительно подорожать отопление для Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с котельными и вырасти цены на продукции части предприятий. К этому может привести принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель организации "Эко патруль" в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

"Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тысяч гривень в год, то при увеличении налога в 25 раз - это уже будет 500 тысяч в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тысяч или миллион", - рассказывает эксперт.

При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти просто держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто "пропасть".

Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта – пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

"В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены", - уверена Татьяна Лампика.