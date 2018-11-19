Разделение "Нафтогаза" является условием сохранения украинского транзита газа - Коболев

По его словам, "Нафтогаз" имеет план анбандлинга (разделение), который предусматривает завершение данного процесса 1 января 2020 года.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что условиями сохранения транзита газа из России через территорию Украины после 2020 года является анбандлинг (разделение) "Нафтогаза" и создание независимого оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) в сотрудничестве с потенциальными международными партнерами.

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Об этом он заявил во время форума "Украинская энергетическая неделя" в Киеве.

"На самом деле, я не считаю, что сам по себе анбандлинг является достаточным условиям, чтобы транзит остался по территории Украины. Это условие важное, даже обязательное, но недостаточное. Другое условие, которое может быть достаточным, - привлечение иностранного партнера. Вот тогда, я думаю, можно сохранить транзит. Поэтому вопрос надо корректно ставить: а) анбандлинг; б) привлечение иностранного партнера к управлению украинской ГТС", - сказал Коболев.

По его словам, на данный момент компания "Газпром" (Россия) предложила 50% в управлении газопроводом "Северный поток" иностранным партнерам.

"Если Украина не будет делать что-то подобное, то партнерам просто интереснее будет работать с ними ("Газпромом" - УНИАН)", - отметил Коболев.

Он добавил, что предложение иностранным партнерам можно сделать на основании разработанного плана анбандлинга "Нафтогаза", который предусматривает завершение данного процесса 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Коболев заявил, что Верховная Рада в первой половине 2019 года рассмотрит вопрос о создании консорциума с потенциальными международными партнерами по управлению ГТС.

в феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины.

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".