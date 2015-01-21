Цены на нефть незначительно растут, но эксперты ожидают их дальнейшего падения

На мировых торгах в среду, 21 января, цены на нефть растут, но аналитики ожидают сохранения тенденции их падения в ближайшие полгода на фоне избыточного предложения, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,40 до $48,39 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,43 до $46,90.

Читайте такжеИран прогнозирует падение цен на нефть до $25 за баррельВо вторник нефть подешевела на 5 процентов, так как Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в этом году, а Иран дал понять, что цены могут упасть до $25, если ОПЕК не примет меры по поддержанию рынка. Трейдеры сообщают, что инвесторы переходят к покупкам, когда цена Brent опускается ниже $48 за баррель.

Эксперты отмечают, что цены на сырье имеют обратную зависимость от доллара. Поскольку США готовятся ужесточить денежно-кредитную политику, в то время как Европа смягчает ее, ожидаемый рост доллара станет препятствием для роста цены нефти.

Дешевая нефть способствует замедлению инфляции во многих странах, особенно в странах Азии и Европы, импортирующих топливо.