"Нафтогаз" готов помочь Минфину с проверками потребителей газа

По его словам, также важным фактором является проведение монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что НАК готов помочь Министерству финансов провести верификацию базы потребителей природного газа в Украине.

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Об этом он заявил во время форума "Украинская энергетическая неделя" в Киеве.

"Нафтогаз" может помочь Министерству финансов провести верификацию базы потребителей. Я уверен, что в существующем механизме есть "мертвые души". Мы их видели. Мы в "Кировоградгазе" их находили. Мы демонстрировали их правоохранителям. К сожалению, нет никакого прогресса, чтобы сделать базу единой, публичной и открытой", - сказал Коболев.

Он добавил, что важным фактором является проведение монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Нафтогаз" реалистично может предоставить средства для того, чтобы эти субсидии оплачивать. Мы являемся источником", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Минфину права получать информацию, содержащую персональные данные. Суд принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой относительно соответствия Конституции отдельных положений Бюджетного кодекса.

Однако, после этого Минфин заявил, что продолжит верификацию получателей государственных пособий.

В июле Минфин заявил, что проведет в несколько этапов верификацию получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для того, чтобы четко идентифицировать тех, кто нуждается в государственной помощи, и исключить злоупотребление средствами налогоплательщиков.

Монетизация жилищных субсидий в Украине будет проходить в три этапа: первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов, на втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

На данный момент проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 миллиарда гривень.