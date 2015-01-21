Оккупационные власти намерены национализировать "Крымэнерго" Ахметова

Нелегитимный Государственный совет окуппированного Россией Крыма принял решение о национализации ПАО «ДТЭК Крымэнерго» с целью обеспечения энергобезопасности полуострова, пишут "Новости Крыма".

«После консультаций... мною было принято решение о внесении предложения в Госсовет Крыма о национализации публичного акционерного общества «Крымэнерго». Я уверен, что крымчане воспримут данное решение с энтузиазмом, все вы знаете о том, как работало «Крымэнерго» в последние годы, особенно после приватизации: двойное авансирование платежей для предпринимателей, реальное вымогательство денег у различных предприятий под разными предлогами», – заявил на заседании нелегитимного парламента "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Читайте такжеКомпания «Бизнес-Инвест» просит суд признать недействительной продажу «Западэнерго» АхметовуПо его мнению, государство сможет распорядиться национализированным имуществом более эффективно. «Считаем, что энергетика должна находиться в руках государства, и в данном случае наши действия обусловлены, в первую очередь, интересами республики, интересами России», – сказал он.

Аксенов назвал это решение одним из судьбоносных в новейшей истории Крыма.

В конце декабря п.г. появилась информация о том, что оккупационные власти Крыма могут национализировать энергоснабжающую компанию ДТЭК «Крымэнерго», которая входит в холдинг ДТЭК украинского миллиардера Рината Ахметова.

ДТЭК "Крымэнерго" - одно из крупнейших предприятий Крымского полуострова, на котором трудятся шесть тысяч человек. Основная задача компании – обеспечение потребителей Крыма стабильным электроснабжением. Площадь обслуживаемого региона - 27 000 кв. км.

Общая протяженность линий ДТЭК "Крымэнерго" составляет 31,9 тыс. км. Суммарная мощность 270 трансформаторных подстанций 35-110 кВ достигает 6028 МВА.