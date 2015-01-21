Делегация «Энергоатома» посетила ОАО «Турбоатом»

В ходе визита состоялись переговоры, на которых стороны обсудили совместное сотрудничество в области атомной энергетики Украины. Конкретно речь шла об изготовлении нержавеющего конденсатора для блока №2 Южно-Украинской АЭС, 5-ти рядов лопаток для Хмельницкой АЭС, а также обсуждались вопросы работы на перспективу.

Подводя итоги переговоров, Юрий Недашковский высоко оценил готовность «Турбоатома» изготовить необходимую для отечественных АЭС линейку оборудования и комплектующих для нового строительства и работающих энергоблоков.

Он отметил, что между сторонами были достигнуты договоренности об импортозамещении оборудования для АЭС: «Изготовление рабочих лопаток для быстроходных турбин, сможет выполнить для нас «Турбоатом». А также мы пришли к выводу, что корпуса тяжеловесного оборудования для сосудов первого контура ядерной установки могут быть изготовлены на «Турбоатоме».

Говоря о достройке энергетических блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, президент НАЭК «Энергоатом» сказал: «Наши харьковские коллеги-турбостроители подтвердили свою готовность взять на себя все обязательства по поставке турбинного оборудования острова атомных станций Украины».

В свою очередь генеральный директор ОАО «Турбоатом» Виктор Субботин поблагодарил гостей за визит и отметил, что предприятие готово к выполнению полного объема производства всего необходимого оборудования.

Гости «Турбоатома» посетили лопаточный (№55), паротурбинный (№53), гидротурбинный (№83), литейный (№50), кузнечный (№63), сборочно-испытательный (№73) цеха и цех механообрабатывающего и сварочного производства (№72), ознакомились с производственной базой и работой предприятия.

В состав делегации вошли: директор по производству ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Шейко, директор по ремонту ГП «НАЭК «Энергоатом» Виктор Урбанский, управляющий директор ОП «Атомкомплект» Валерий Васильков, начальник турбинного цеха №2 Ривненской АЭС Василий Шепитчак, начальник турбинного цеха Хмельницкой АЭС Анатолий Куценко, и.о. заместителя генерального директора по обеспечению производства Южно-Украинской АЭС Станислав Никитин, заместитель начальника турбинного цеха по ремонту Южно-Украинской АЭС Юрий Свинаренко, руководитель службы президента Сергей Санников, советник президента Георгий Балакан.