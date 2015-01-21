Яценюк поручил проверить контракты на импорт электроэнергии из РФ и поставки в Крым

Об этом Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

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«По контрактам на импорт и экспорт электроэнергии, которые были подписаны украинскими государственными энергокомпаниями. Я даю поручение начать служебное расследование о деятельности должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности и руководства госкомпаний при подписании контрактов как на импорт электроэнергии из России, так и на поставку электроэнергии на украинскую территорию, которой является Автономная республика Крым», - сказал Яценюк.

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Он обратил внимание, что у этих документов появился «адвокат». «Я так смотрю, у этих контрактов появился адвокат – российский премьер (Дмитрий Медведев - УНИАН). Хорошая новость в том, что российский премьер-министр начал писать на украинском языке. Это правильно, надо изучать украинский язык. Плохая новость в том, что в процессе расследования я прошу установить, кто согласовывал условия контрактов, почему в контрактах место рассмотрения споров город-герой Москва и отчитаться правительству в течение 10 дней. После этого я проинформирую президента Украины, парламент и, конечно, народ Украины о том, какие условия контракта отвечают интересам Украины, а какие, как написал Дмитрий Анатольевич Медведев в своем посте, не отвечают интересам Украины», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

В то же время, в середине января премьер-министр Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым отмечалась как «федеральный округ Российской Федерации». Министр Демчишин позднее сообщил, что словосочетания «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.