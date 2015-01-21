Яценюк: Украина сократила закупки российского газа с 95% до 33%, России грозит потеря украинского рынка

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Относительно газа. Также вчера были заявления наших северных соседей, еще раз хотел бы напомнить: Украина подписала трехсторонний контракт, мы выполняем каждое слово и каждую цифру этого контракта. Мы обеспечиваем транзит газа в Европейский Союз. И самое главное, что нам удалось сделать в декабре – это, если в 2013 году из России мы покупали 95% газа, то в 2014 году в декабре мы купили только 33% газа... 67% - это газ, который шел из Европейского Союза», - сказал Яценюк.

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При этом он отметил, что поведение российских партнеров грозит им потерей украинского рынка. «Если наши соседи будут вести себя так, как они себя ведут, то они окончательно потеряют украинский рынок. Мы никогда не просили скидок, мы руководствовались только одним принципом – рынок. И именно на таких условиях мы осуществляем наши расчеты со всеми нашими партнерами», - отметил глава правительства, призвав российских партнеров быть "взвешенными" в своих заявлениях.

"Ситуация на энергетических рынках изменилась кардинально. И еще хотел бы напомнить, кто кому что должен. В Стокгольмском арбитраже находится иск НАК «Нафтогаз» против «Газпрома», где мы требуем взыскать с «Газпрома» 6 млрд долл. Суд разберется", - сказал Яценюк.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина будет внедрять энергосберегающие технологии, которые позволят существенно сократить потребление природного газа. Кроме того, по словам президента, Украина намерена развивать проекты по добыче сланцевого газа, увеличивать закупки «голубого топлива» в ЕС, в частности, расширять сотрудничество с Норвегией.

«Я убежден в том, что через два года мы будем абсолютно энергетически независимы от России», - заявил Порошенко.

Справка УНИАН. В декабре 2014 года Украина закупила за рубежом около 1,5 млрд куб. м газа (в декабре 2013 г. – 2,0 млрд куб. м). Из них 33% газа было импортировано из России и 67% — из Европы (в декабре 2013 г. — 95% и 5% соответственно).

При этом отбор газа из подземных хранилищ в декабре прошлого года остался на уровне декабря 2013 года (2,55 м и 2,53 млрд куб. м соответственно).

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.