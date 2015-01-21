Коболев: полное вытеснение «Газпрома» с украинского рынка — «вопрос времени»

Глава крупнейшего энергетического госхолдинга Украины «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что на фоне резкого сокращения закупок Украиной российского газа и переориентации на импорт «голубого топлива» из Евросоюза полное вытеснение «Газпрома» с украинского рынка является вопросом времени.

«В прошлом году мы купили в России почти в два раза меньше газа, чем в 2013 году. Если «Газпром» не сможет предложить нам конкурентные условия, это приведет его к полной потере Украины как рынка сбыта. Мы будем безукоризненно транспортировать российский газ для европейцев, но закупать топливо для украинских потребителей нам будет выгоднее на европейском газовом рынке. В таких условиях полное вытеснение «Газпрома» с украинского рынка — вопрос времени», — цитирует Коболева пресс-служба «Нафтогаза».

Как отметили в компании, старые контрактные условия делают предложение «Газпрома» еще менее привлекательным по сравнению с рыночными условиями европейских поставщиков «Нафтогаза».

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В «Нафтогазе» напомнили, что в декабре 2014 года Украина закупила за рубежом около 1,5 млрд куб. м газа (в декабре 2013 г. – 2,0 млрд куб. м). Из них 33% газа было импортировано из России и 67% — из Европы (в декабре 2013 г. — 95% и 5% соответственно).

При этом отбор газа из подземных хранилищ в декабре прошлого года остался на уровне декабря 2013 года (2,55 м и 2,53 млрд куб. м соответственно).

«В ноябре 2014 года Украина вообще не покупала газ в России. Условия «зимнего пакета», на которых компания покупает газ у «Газпрома», уже сейчас уступают условиям европейских поставщиков «Нафтогаза», – говорится в сообщении компании.

«Продавая ресурс по наиболее высокой цене, «Газпром» выполняет роль балансирующего поставщика и обеспечивает гибкость поставок предоплаченного газа в рамках контрактных объемов», – добавили в «Нафтогазе».

Справка УНИАН. В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.