Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монополизме компании Ахметова

В ходе заседания АМКУ предлагало закрыть данное расследование.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение результатов четырехлетнего расследования о нарушении компаниями, входящими в энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, законодательства о защите экономической конкуренции на 18 декабря.

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Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус

"Заседание перенесено на 18 декабря. Проект решения Антимонопольного о признании ДТЭК таким, что не является монополистом и не осуществляет негативного влияния на экономическую конкуренцию не принято на заседании комитета", - заявил он.

Герус добавил, что в ходе заседания АМКУ предлагало закрыть расследование.

"Заседание Антимонопольного комитета по ДТЭКу: 1. Электроэнергия - подошли формально. В общем выработки э/э в ДТЭК менее 30%. То, что пиковые периоды (в частности зимние) покрываются именно ТЭС - игнорируют. То, что Бурштынский остров работает в отдельном режиме, и там нет "Энергоатома", а 90% генерации покрывают ТЭС - игнорируют. 2. Уголь - говорят, что невозможно объективно определить рыночные индикаторы цены угля. 3 года исследования - и невозможно определить. А на нет и суда нет. 3. Когда ДТЭК сам себе продал уголь через прогонку на бирже, то ту цену и считают рыночной. По мнению сообщающего, это конкурентная закупка угля. Даже процитировал мнение неназванного эксперта, который также так считает. Ничего доказать не могут, предлагают закрыть дело", - сообщил он.

Напомним, заседания уже было один раз перенесено из-за неявки истцов, а именно Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также рассмотрение результатов расследования о нарушении ДТЭК планировалось провести в закрытом режиме, так как материалы данного дела находятся под грифом "для служебного пользования".

Кроме этого, Герус на своей странице в Facebook заявлял, что АМКУ должен обратить внимание на то, что ДТЭК создает политическое давление для нового повышения тарифов.

"ДТЭК продает электроэнергию на экспорт дешевле, чем продает в украинский энергорынок. ДТЭК ежегодно не формирует запасы угля на складах летом, до последнего держит минимальные склады угля, таким образом создавая политическое давление для нового повышения тарифов. Именно такое происходит прямо сейчас на Криворожской ТЭС, где угля лишь на несколько дней, и на Луганской ТЭС, где угля осталось только до полуночи. Замечает ли это Антимонопольный - узнаем завтра", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году АМКУ под давлением общественности все-таки приступил к расследованию злоупотребления монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК.

Тогда же, в 2015 году, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин неоднократно обвинял ДТЭК в монополизме на рынке тепловой генерации. Однако вскоре все претензии к ДТЭК прекратились.

Позже гендиректор холдинга Максим Тимченко в интервью СМИ сообщил, что часть выпущенных в 2013 году еврооблигаций ДТЭК выкупила приближенная к президенту Петру Порошенко компания ICU, руководителем которой ранее была Валерия Гонтарева, и в которой ранее работал Владимир Демчишин и Дмитрий Вовк, глава НКРЭКУ.

Кроме того, из всех видов генерации, именно тепловая находится в привилегированном положении благодаря введенной в марте 2016 года формуле "Роттердам+".

В середине августа 2018 года глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что продление действия формулы "Роттердам+" еще на год принесет дополнительно для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова 10 миллиардов гривен. Часть их этих денег уйдет и на выплату обладателям евробондов.

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+"). Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов. В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт). В середине марта 2017 года компания потеряла контроль над подразделениями «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики). Они находятся на временно оккупированной территории Донбасса. Также компания владеет шахтоуправлением «Обуховская» в Ростовской области РФ и пятью обогатительными фабриками (в Украине). В структуру компании входят 8 из 12 ТЭС Украины.