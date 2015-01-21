Эксперты прогнозируют рекордный рост поставок сжиженного газа и низкие цены в течение 2 лет

В ближайшие два года произойдет рекордный рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), в основном в Азии, который будет давить на цены, упавшие в два раза за последний год, прогнозирует аналитическая фирма Alliance Bernstein, передает Reuters.

В 2015-2016 годах начнут работу производственные мощности в объеме свыше 60 миллионов тонн, что превысит показатель 2008-2009 годов, согласно отраслевой статистике. Таким образом, объем мощностей повысится на 20 процентов до 345 миллионов тонн в год.

Читайте такжеСША могут начать экспорт сжиженного газа уже в конце 2015 годаЦены на СПГ, упавшие до $9 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), останутся низкими в этом году, прогнозирует Alliance Bernstein.

"В краткосрочной и среднесрочной перспективе мы ожидаем давления на цены по мере начала работы новых проектов в Австралии и возобновления работы АЭС в Японии", - говорится в отчете.

Несмотря на слабый экономический рост, увеличение поставок СПГ и снижение цен стимулируют спрос на него, особенно в Юго-Восточной Азии.

Читайте такжеУкраина хочет покупать сжиженный газ у США"Мы ожидаем, что в 2015 году спрос вырастет на 9,8 процента до 268 миллионов тонн в год", - считают аналитики Bernstein, напоминая, что в 2013 году потребление составило 231 миллион тонн, а в 2014 году - 244 миллиона.

В более отдаленной перспективе аналитики предсказали повышение цен за счет увеличения спроса и отмены или задержки некоторых проектов по производству СПГ. Сочетание этих факторов может вызвать дефицит на рынке к началу следующего десятилетия, если мощности по экспорту СПГ не вырастут на 90 миллионов тонн к 2020 году.

Австралия в этом году выйдет на второе место по экспорту СПГ, обогнав Малайзию, а к 2018 году станет мировым лидером по этому показателю, опередив Катар, согласно расчетам Wood Mackenzie. В этом году экспорт СПГ начнут США, хотя низкие цены затруднят американскому газу путь в Азию.

"Разница в цене между СПГ в Азии и американским газом упала на 50 процентов с $12 до $6. При себестоимости сжижения и перевозки в $6,50 наценка становится минусовой", - говорится в отчете Bernstein.