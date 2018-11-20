Повышение цен на газ для населения пополнит бюджет на 9 миллиардов

Правительство 19 октября повысило цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%.

Кабинет министров Украины оценил эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд грн для государственного бюджета на 2019 год.

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Об этом говорится в сравнительной таблице бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год.

«Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет поднятия цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии согласно решению правительства», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.