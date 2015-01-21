«Нафтогаз» готов к новым переговорам с «Газпромом» при участии Еврокомиссии

Об этом говорится в сообщении компании.

«Принимая во внимание сложившееся положение, «Нафтогаз» открыт к обсуждению условий поставок «Газпрома» на рынок Украины с 1 апреля 2015 года до окончания судебного разбирательства между сторонами в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма», - говорится в сообщении НАК.

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«Учитывая конструктивность, прозрачность и результативность переговоров, проведенных в прошлом году при участии представителей Евросоюза, «Нафтогаз» предлагает провести переговоры в аналогичном трехстороннем формате и готов к обсуждению новых условий в ближайшее время», - подчеркивают в компании.

Как сообщал УНИАН, глава «Газпрома» Алексей Миллер 20 января сообщил, что действие зимнего пакета скидок Украине на поставки российского газа прекращается с 1 апреля 2015 года. Также Миллер заявил, что задолженность Украины по газовым контрактам на сегодняшний день составляет 2,44 млрд долл. и соответствующее письмо «Газпром» направил «Нафтогазу».

Справка УНИАН. Украина в 2014 году на протяжении полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд долл. газового долга перед Россией.

В то же время, достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.