"Газпром" не хочет менять газовые контракты с Украиной 2009 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании по итогам прошедшего сегодня совещания по вопросам работы «Газпрома». Особое внимание было уделено выполнению контрактов на поставку газа в Украину и его транзит в Европу.

«Газпром» работал, работает и будет работать с Украиной в соответствии с действующими контрактами на поставку и транзит газа», - заявил на совещании глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

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Отмечено, что «сегодня исполнилось шесть лет, как правительство Украины одобрило результаты переговоров о поставке российского газа в страну в 2009-2019 годах и об условиях его транзита через украинскую территорию в Европу. Эти исторические документы действовали при разных правительствах Украины. Контракты регулировали, регулируют и будут регулировать взаимодействие ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в газовой сфере до конца 2019 года».

Также отмечается, что 30 октября 2014 года в Брюсселе были достигнуты договоренности по «зимнему пакету» поставок газа в Украину. «Зимний пакет», в частности, предусматривает «временную скидку» на газ в 100 долл. на 1 тыс. куб. м, предоставленную правительством РФ. При этом «зимний пакет» полностью основан на параметрах действующего контракта на поставку газа в Украину.

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Действие «зимнего пакета» закончится 31 марта 2015 года. 1 апреля «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» продолжат работу в соответствии с контрактом, считают в «Газпроме».

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В частности, в июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма.

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также в октябре 2014 года «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

21 января 2015 г. «Нафтогаз Украины» заявил, что готов к переговорам с «Газпромом» о новых условиях поставки природного газа с 1 апреля 2015 года при участии Европейской комиссии.

«Принимая во внимание сложившееся положение, «Нафтогаз» открыт к обсуждению условий поставок «Газпрома» на рынок Украины с 1 апреля 2015 года до окончания судебного разбирательства между сторонами в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма», - говорится в сообщении НАК.

«Учитывая конструктивность, прозрачность и результативность переговоров, проведенных в прошлом году при участии представителей Евросоюза, «Нафтогаз» предлагает провести переговоры в аналогичном трехстороннем формате и готов к обсуждению новых условий в ближайшее время», - подчеркивают в компании.