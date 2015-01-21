Дата новых газовых переговоров может быть определена через неделю-две

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщил журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«По переговорам дата не определена, но это может произойти через неделю-две», - сказал он.

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Ранее «Нафтогаз Украины» заявлял, что готов к переговорам с российским газовым монополистом «Газпромом» о новых условиях поставки природного газа с 1 апреля 2015 года при участии Европейской комиссии.

До 31 марта 2015 года действуют временные договоренности, которые были достигнуты 31 октября 2014 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.