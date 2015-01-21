Еврокомиссия готова помочь в переговорах между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Так сегодня в Еврокомиссии в Брюсселе прокомментировали собственному корреспонденту УНИАН сообщение о готовности «Нафтогаза» к новым переговорам с «Газпромом» с участием Еврокомиссии.

В ЕК напомнили, что не так давно вице-президент Марош Шефчович был в Киеве и Москве для того, чтобы отследить выполнение газового «зимнего пакета».

«В соответствии с информацией, которой владеет Европейская комиссия, обе стороны в полном объеме выполнили зимний пакет. Во время этих визитов Шефчович также подтвердил готовность Комиссии, как честного посредника, способствовать переговорам между двумя сторонами в 2015 году, если Россия и Украина этого пожелают», - отметили в ЕК.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, «Нафтогаз Украины» заявил, что готов к переговорам с российским «Газпромом» о новых условиях поставок газа с 1 апреля 2015 года с участием Европейской комиссии.

«Принимая во внимание сложившееся положение, «Нафтогаз» открыт к обсуждению условий поставок «Газпрома» на рынок Украины с 1 апреля 2015 года до завершения судебного разбирательства между сторонами в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма», - говорится в сообщении НАК.

«Учитывая конструктивность, прозрачность и результативность переговоров, проведенных в прошлом году с участием представителей Евросоюза, «Нафтогаз» предлагает провести переговоры в аналогичном трехстороннем формате и готов к обсуждению новых условий в ближайшее время», - подчеркивают в компании.

Раньше, 20 января, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что действие зимнего пакета скидок Украине на поставки российского газа прекращается с 1 апреля 2015 года. Также Миллер заявил, что задолженность Украины по газовым контрактам на сегодняшний день составляет 2,44 млрд дол. и соответствующее письмо «Газпром» направил «Нафтогазу».

Справка УНИАН. Украина в 2014 году в течение полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд дол. газового долга перед Россией.

В то же время, достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.