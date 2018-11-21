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Стоимость нефти Brent превысила $63

10:48, 21 ноября 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Цены на нефть выросли примерно на $1 за баррель в среду, восстановившись после резкого снижения прошлой сессии, на фоне сообщений о неожиданном снижении коммерческих запасов нефти в США и рекордном объеме импорта сырья в Индию.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent утром поднялись на 1,10 процента до $63,23. Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI выросли на 1,38 процента до $54,17, передает Рейтер.

Котировки восстановились в среду после опубликованного вечером во вторник отчета Американского института нефти, показавшего, что запасы нефти в США неожиданно снизились на 1,5 миллиона баррелей до 439,2 миллиона за неделю к 16 ноября.

Поддержку ценам также оказал рекордный объем поставок нефти в Индию на уровне почти 5 миллионов баррелей в сутки, сообщили трейдеры.

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Теги: #нефть#цены на нефть