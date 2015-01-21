«Укрэнерго» продала доступ к трансграничным ЛЭП мощностью 655 МВт

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

Согласно сообщению, «Укрэнерго» продала все указанные мощности для экспорта электроэнергии в направлении «Остров Бурштынской ТЭС» – энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии».

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В частности, компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела 620 МВт.

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины «Донбассэнерго» приобрела 25 МВт мощностей для экспорта электроэнергии в феврале, а «Закарпатьеоблэнерго» приобрело 10 МВт сечения для экспорта электроэнергии.

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрэнерго" решила в 2 раза сократить доступ экспортеров электроэнергии к трансграничным ЛЭП.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.