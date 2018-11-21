Верховный суд Украины отклонил жалобу "Газпрома" на штраф в 172 миллиарда гривень

Отмечается, что судебные акты предыдущих инстанций оставлены без изменений, так как были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского газового монополиста «Газпрома» по иску Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российской компании штрафа в 85,9 млрд грн за нарушение конкурентного законодательства Украины, а также пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.

Читайте такжеИсковые требования Украины к "Газпрому" уже превысили $12 миллиардов

Соответствующее решение Верховного суда от 14 ноября обнародовано в Едином реестре судебных решений.

«Кассационную жалобу публичного акционерного общества "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 19.06.2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30.08.2018 по делу № 910/18299/16 - без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», - говорится в постановлении Верховного суда.

Отмечается, что судебные акты предыдущих инстанций оставлены без изменений, так как были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

Как сообщал УНИАН, в марте Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпром» штрафа в 85,9 млрд грн за нарушение конкурентного законодательства Украины, а также пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.