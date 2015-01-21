"Энергоатому" разрешили присоединить «Автоматику и машиностроение»

«Предоставлено разрешение ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (Киев) на концентрацию в виде присоединения к нему ГП «Научно-производственный комплекс «Автоматика и машиностроение» (Желтые Воды, Днепропетровская обл.)», - говорится в решении АМКУ.

Читайте также«Энергоатом» возьмет у «Укрэксимбанка» кредит на $52,5 млнРанее УНИАН сообщал, что делегация «Энергоатома» посетила ОАО «Турбоатом».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

НПК «Автоматика и машиностроение» образован на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории автоматики госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК), созданной в 1960 году.

Основными направлениями деятельности предприятия является проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию средств механизации и автоматизации технологических и производственных процессов, используемых на горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях. Кроме того, предприятие производит средства контроля для АЭС.