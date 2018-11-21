Саудовская Аравия установила рекорд по добыче нефти

Страна нарастила добычу нефти до исторического максимума - почти 11 миллионов баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в начале ноября добывала порядка 10,8-10,9 миллиона баррелей нефти в сутки.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 миллионов баррелей в сутки за счет внутренних и внешних запасов. Таким образом, страна нарастила добычу нефти до исторического максимума", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 миллиона баррелей в сутки. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 миллиона баррелей.

Согласно данным самой Саудовской Аравии, поданным в ОПЕК, в октябре страна добывала 10,65 миллиона баррелей в сутки. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявил, что в ноябре добыча вырастет по сравнению с октябрем.

Как сообщал УНИАН, ранее США ввели санкции против трех российских компаний и россиянина за содействие в поставках нефти из Ирана в Сирию.