Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть

Трамп сравнил снижение с налоговой реформой.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.

Трамп сравнил снижение с налоговой реформой. Соответствующий пост он разместил в своем в твиттере.

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«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!», — написал Трамп.

Накануне цена на нефть обрушилась более, чем на 7% на фоне заявлений президента США об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии.