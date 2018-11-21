Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть
16:05, 21 ноября 2018Энергетика
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Трамп сравнил снижение с налоговой реформой.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.
Трамп сравнил снижение с налоговой реформой. Соответствующий пост он разместил в своем в твиттере.
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«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!», — написал Трамп.
Накануне цена на нефть обрушилась более, чем на 7% на фоне заявлений президента США об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии.
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