Цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель - глава ОПЕК

Такое мнение он высказал в ходе Давосского форума, передает ТАСС.

"На рынке избыток предложения. А спрос снижается на фоне слабых прогнозов роста экономики", - заявил аль-Бадри, не исключив падения цен "до $40 за баррель или ниже".

Проблема в том, что цены на нефть упали слишком сильно, и фундаментальные показатели рынка не соответствуют снижению цен на 40-50%, заключил он.

Решение ОПЕК сохранить добычу не направлено против США и России, также заявил глава нефтяного картеля.

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"Наши министры встретились в Вене и после 4-часовой дискуссии о ситуации на рынке и в экономике приняли решение сохранить добычу. С оговорками со стороны нескольких министров, но решение было коллективным", - пояснил он.

По словам главы картеля, сейчас на рынке очевиден избыток предложения и недостаток спроса.

"Но ОПЕК за 10 лет ни разу не повышала уровень добычи. А производители за пределами картеля нарастили добычу на 7 млн баррелей в сутки. Чтобы добывать эти дорогие 7 млн баррелей нужна была цена на уровне $100 за баррель. Может быть, и была возможность обсудить это с производителями, которые не входят в картель, но это не сработало. И мы сохранили добычу... Мы поговорили и признали, что не понимаем, на сколько сокращать добычу - на 1 млн баррелей в сутки, на 2 или 3 млн баррелей в сутки. И если бы мы сократили добычу, то были бы вынуждены сокращать еще в марте или июне, а потом - снова сокращать. То есть, мы поддерживали бы цены, а другие производители продолжали бы наращивать добычу и благословлять нас", - сказал он.

"И мы решили сохранить добычу и посмотреть, как поведет себя рынок. Это решение не направлено против проектов в США или России, или кого-то еще. Это чисто экономическое решение", - заявил аль-Бадри.

Вместе с тем, по его словам, цены на нефть восстановятся очень скоро.

"Если бы мы сократили добычу в 2014 году, то пришлось бы снова ее сокращать в июне, потом в декабре, потом в 2016 году и так далее. Так мы обеспечили бы фундамент для производителей, не входящих в ОПЕК. В этом нет логики. Нужно было остановится. Мы, как автомобиль, - едем, а все стараются запрыгнуть к нам до тех пор, пока ехать дальше станет уже невозможно. Мы так не можем, пора было притормозить и разобраться", - объяснил аль-Бадри.

Ранее УНИАН сообщал, что нефть ОПЕК подешевела почти до $43.