Кредиторы обеспокоены отсутствием решения по передаче "Укрэнерго" в Минфин

МФО в Украине ожидают от Кабмина официальной публикации решения о передаче "Укрэнерго" в Минфин.

Главы украинских представительств ЕБРР, Всемирного банка и ЕИБ, а также директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС Янеш Копач обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ускорить передачу оператора объединенной энергосистемы ГП НЭК "Укрэнерго" в компетенцию Министерства финансов.

Копиями соответствующих писем располагает РБК-Украина.

В документах говорится, что кредиторы приветствуют решение правительства о передаче госкомпании от Минэнергоугля Минфину, которое было одобрено Кабмином 14 ноября. Впрочем, главы МФО и СЭС выразили обеспокоенность по поводу отсутствия официальной публикации решения правительства.

"Мы обеспокоены, что несмотря на принятое решение, оно до сих пор официально не обнародовано, и соответственно, не вступило в силу. Мы ожидаем, что это важное решение появится на сайте правительства в ближайшее время", - говорится в обращении международных банков.

"Секретариат Энергетического сообщества высоко оценит, если правительство Украины официально опубликует принятое решение", - уточнил директор СЭС.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров принял решение о переподчинении государственного оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго" Министерству финансов 14 ноября в ходе закрытого заседания правительства. Собеседники издания в Кабмине тогда сообщили, что предложение о передаче госкомпании от Минэнергоугля Минфину было внесено с "голоса" и до сих пор не оформлено официально.

Решение о передаче оператора энергосистемы в другое ведомство связано с необходимостью выполнения ряда условий по получению Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро.

В частности, речь идет о внедрении корпоративного управления в НЭК "Укрэнерго" и о необходимости достичь "существенного прогресса в подготовке "Укрэнерго" к сертификации в качестве независимого оператора". Сертификат оператора предстоит подтвердить в Энергосообществе ЕС. Такую сертификацию госкомпания может получить только после корпоратизации (реорганизации из унитарного предприятия в акционерное общество), внедрения набсовета, а также анбандлинга.

В случае с "Укрэнерго" анбандлинг означает, что Минэнерго должно передать компанию другому ведомству или вывести из своего подчинения сегмент генерации. Это необходимо сделать, поскольку нормы Третьего энергопакета ЕС подразумевают разделения функций транспортировки, поставки и генерации электроэнергии.