​​​​​​​На рынке нефти обвал. Сколько будет стоить бензин в Украине

На рынке нефти затяжной обвал цен. Стоимость «черного золота» снижается с октября, после стремительного роста в августе. Особенно показательным стала дата 20 ноября. Нефть марки Brent, которая является эталонной на международном рынке для определения стоимости нефти, подешевела на 3,12 доллара - до 63,67 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI упала в цене еще больше – на 3,14 доллара, до 54,06 доллара за баррель. Правда, на следующий день нефть прибавила в цене один доллар. Но игроки рынка уверяют, что тенденция к снижению продолжится. И тому есть ряд причин.

Главная из них - США продолжают наращивать добычу нефти, которая только в этом году выросла на 25%, достигнув рекорда - 11,7 миллиона баррелей в сутки. И останавливаться на достигнутом не собираются. То есть, предложение на рынке не будет сокращаться.

Также Америка смягчила санкции против Ирана, расширив список стран, которые могут закупать у него энергосырье. Среди них – Китай и Индия, которые на сегодня являются самыми растущими экономиками мира. И этот фактор тоже не сыграет на сокращение предложения на рынке.

Кроме того, ОПЕК, опасаясь стремительного падения цен на нефть, на неформальном заседании уже обсудил меры по сокращению добычи на 1,0-1,4 миллиона баррелей в сутки. Но Международное энергетическое агентство предупредило картель и других производителей об «отрицательных последствиях» таких действий – рынок должен жить на конкурентной основе, а не под воздействием внешних рычагов. ОПЕК решила «подумать» о сокращении добычи в следующем году. То есть, поддержка цены откладывается. К тому же, члены картеля, пообещав еще в прошлом году сократить добычу, уже не раз устраивали разбирательства по поводу того, что соглашение нарушается, причем на 20-30% ежемесячно. Что также не снижает объем предложения на рынке.

Еще один фактор - Всемирный банк, Международный валютный фонд, а также Международное энергетическое агентство обнародовали подкорректированные прогнозы развития мировой экономики. По их оценке, ее рост замедлится, а значит и сократится потребление энергоносителей. И все это играет на понижение стоимости «черного золота».

Исторический максимум цены на нефть марки Brent был зафиксирован 4 июля 2006 года - 143,95 доллара за баррель, с начала 2008 года, с приходом глобального кризиса, цена стала падать. 26 декабря 2008-го она составила 33,73 доллара. Потом несколько лет подъема, даже выше отметки в 100 долларов, но в 2014 году – снова обвал.

24 августа 2015 года биржевые котировки нефти Brent впервые с марта 2009 года опустились ниже 45 долларов за баррель. Затем снова рост и вот снова падение.

Так энергорынок переживает мировые проблемы – кризисы, эскалацию противостояний и войны. Эксперты считают, что и нынешние падение будет долгоиграющим, так как скорого улучшения нынешней глобальной ситуации не предвидится. В этой связи вполне логичен вопрос – как происходящее на рынке нефти скажется на Украине, снизятся ли цены на бензин и насколько?

Реальная нефть и спекулятивные котировки

Директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев пояснил, что данные, которые публикуются о нефтяных котировках, не отображают реальную стоимость нефти, которая определяется соотношением спроса и предложения. Но именно к ним привязана цена нефтепродуктов. И эти спекулятивные цены завозятся в Украину.

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«То, что публикуют, это стоимость вторичных финансовых инструментов, они называются деривативами, являются страховкой на фьючерсы. Те котировки, которые сейчас обвалились до 67 долларов за баррель, это не что иное, как результат притока спекулятивного капитала на сырьевые биржи. Реальную цену нефти необходимо определять, исходя из стоимости действительных контрактов. Речь идет о стоимости поставок именно нефти, а не той виртуальной, которой торгуют биржи. К сожалению, стоимость нефтепродуктов, которые производятся из соответствующего сырья, привязана именно к нефтяным котировкам. Поэтому в нефтепродукты автоматически переносится достаточно большая спекулятивная составляющая. Реальная цена нефти вдвое ниже, чем котировки – 40-45 долларов за баррель. Но по такой цене нефтью могут торговать только те страны, которые ее добывают. Те страны, которые являются импортерами, в том числе Украина, вынуждены переплачивать за нефтепродукты», - рассказал эксперт.

По его словам, Украина завозит около 80% нефтепродуктов, а вместе с ними «завозятся» и спекулятивные цены. То есть, украинский потребитель должен платить не только тем, кто добывает нефть, но и тем финансовым спекулянтам, которые развлекаются на мировых биржах.

«Частый вопрос – почему нефть подешевела, а нефтепродукты нет? Как раз именно потому, что торгуют не нефтью, а финансовыми инструментами, которые никакого отношения к реальным нефтепродуктам не имеют. Лишь одно общее – на рынке нефтепродуктов формируются такие же тенденции, что и на биржах. Если цена на нефть падает, то и нефтепродукты дешевеют. Сейчас спекулянты играют на понижение и нефтепродукты с меньшей скоростью следуют за ними. Уже сейчас мы видим достаточно большое снижение цен на нефтепродукты на границе Украины, что является следствием нисходящей тенденции на спекулятивных рынках. Снижение цен в крупном опте в течение месяца на все виды нефтепродуктов составило примерно 12%. Этот факт должен снизить цены и на АЗС», - подчеркнул Рябцев.

При этом он отметил, что моментального снижения цен на нефтепродукты в Украине никогда не происходило: «Снижение цен всегда происходит медленнее, чем рост. Когда восходящий тренд на рынках, то трейдерам необходимо выручить больше гривни, чтобы поменять ее на евро и доллар для закупки новых, более дорогих партий нефтепродуктов. То есть, как только они видят рост цен на нефть, то тут же поднимают цены на заправках. Когда падает стоимость барреля, трейдеры занимают выжидательную позицию, чтобы убедиться в сохранении тенденции. Опт ими уже закуплен, значит в рознице должно произойти дальнейшее снижение. К примеру, крупный опт – цистерны - сейчас уже подешевел на 12%, мелкий опт – бензовозы – на 7%, в рознице – на 3% снижение. Это означает, что в ближайшее время будет дальнейшее постепенное падение цен на АЗС».

По словам эксперта, сам процесс будет выражаться в двух приятных автомобилисту вещах: непосредственное снижение цен на стелах заправок, а также скидки и бонусы в брендовых сетях для лояльных клиентов.

А в дальнейшем все будет зависеть от поведения гривни. Если ситуация будет спокойной, то трейдеры продолжат снижать стоимость бензина. Кроме того, для них приближается «мертвый сезон», и нужно будет поддержать объем реализации, снижение цены тут как нельзя кстати.

«Пока нет никаких форс-мажорных причин для смены тренда. Может, конечно, «Укрзализныця» подвести, у нее почему-то в последнее время вечно не хватает локомотивов, что может нарушить план поставок. Могут еще «поиграть» с нефтепроводом россияне, у них это уже стало традицией. Но пока ни один из трейдеров не жаловался на возможные проблемы», - сказал Рябцев.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что тенденция снижения цены на нефть на мировом рынке не то, что скажется, а уже сказалась на стоимости топлива в Украине.

«С 1 ноября наблюдается снижение цен на заправках. На сегодня на 1,5 гривни подешевел бензин. Ожидаем, что в ближайшее время, максимум, через две недели, цена снизится еще на 1,5 гривни. Подешевеет и дизельное топливо. Пока оно отстает в прежней цене, так как были проблемы внутреннего характера – нехватка поставок в октябре, в начале ноября. Поэтому оптовые цены держались достаточно высоко. Этот напряженный период сейчас пройден, поэтому упадут цены и на дизельное топливо. Наш прогноз – до конца года цены должны вернуться на отметки ниже 30 гривен за литр, где они и находились до августа», - сказал Куюн.

Автомобилистов не очень радует такое медленное снижение цен на заправках, уже звучат заявления, что следует снизить налоговую нагрузку в стоимости топлива. Эксперты утверждают – акциз у нас и так самый низкий в Европе, и у правительства пока хватает здравомыслия его не поднимать, хотя это условие прописано в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Составляющие цены бензина

Рябцев пояснил, что в розничной структуре цены литра бензина около 40% - налоги и сборы, в первую очередь, акциз и НДС. Еще около 40% - закупочная стоимость нефтепродуктов, порядка 5% - всевозможная логистика (хранение и транспортировка топлива), еще 15% - условные затраты АЗС (содержание станций) и прибыль. В Европе налоговая составляющая в цене нефтепродуктов намного больше – приблизительно 60%.

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«Недавние события во Франции свидетельствуют, что налоги настолько высоки, что вызывают акции протестов у водителей. Но в Украине они несоизмеримо ниже. Кстати, в Соглашении об ассоциации с ЕС предусмотрено увеличение акциза до минимального европейского уровня – примерно, должен вырасти в полтора раза. Правда, благоразумно не указан срок повышения. В принципе, все зависит от наших чиновников. То есть, они могут в любой момент, прикрываясь Соглашением об ассоциации, поднять акциз. С налогом есть еще один странный факт – чтобы получить увеличение поступлений от налогов, государству выгодно обвалить гривню, акциз же платится в евро по курсу Нацбанка. И это касается не только бензина, а всех подакцизных товаров. Тот, кто это придумал, большой ловкач, ведь у нас все расчеты должны осуществляться в гривне. И когда спрашивают – кто больше всех наживается на бензине, прежде, чем винить трейдеров, нужно знать, что государство получает с 32 гривен за литр бензина около 13 гривен, при этом ничего не делает, чтобы обеспечить потребителя качественным и безопасным продуктом. Государство уже давно устранилось от контроля этого рынка. Есть, конечно, и местечковые спекулянты, которые получают от цены литра бензина не 5%, а 45% прибыли. Но эти суммы потом благополучно оседают в карманах тех, кто закрывает глаза на такие надувательства», - подчеркнул эксперт.

Куюн также подтверждает - в Украине самые низкие в Европе цены на бензин. И все только потому, что у нас самые низкие налоги. А налоги коррелируются с доходами населения.

«В Европе доходы высокие, поэтому и большие налоги. К примеру, во Франции налог на дизельное топливо примерно 50% стоимости. У нас налоговая нагрузка вдвое меньше. Пока у правительства хватает ума не поднимать вопрос размера акциза в стоимости топлива. Это делается впервые за много лет. Все прекрасно понимают, что повышение налогов тянет за собой повышение цен. А у людей и так нет денег, чтобы покупать большие объемы топлива. Здравый смысл у власти пока берет верх», - сказал эксперт.

Конечно, будучи импортером нефтепродуктов, очень сложно снизить цены на бензин даже в период обвала на нефтерынке. Выход один – увеличить добычу собственной нефти, сделать этот процесс доступным и выгодным для инвестора. Но, как оказалось, в правительстве на это свой взгляд.

Заложники нефтедобычи

22 ноября парламент планирует рассматреть законопроекты о госбюджете и изменениях в Налоговый кодекс, на основе которого и расписывается казна страны. Одно из изменений предусматривает повышение ставок рентной платы на добычу нефти на новых скважинах в зависимости от их глубины с 29% до 31% (до 5 тыс. м) и с 14% до 16% (более 5 тыс. м).

В начале ноября Рада приняла в первом чтении налоговые корректировки, на что бурно отреагировал и бизнес, и госпромышленники. Они считают, что повышение неприемлемо, ренту нужно уравнять с рентой на добычу газа, которая сейчас значительно ниже. Такие действия оттолкнут потенциальных инвесторов от нефтедобывающей отрасли. Да и поступления в бюджет от такого повышения будут небольшими, зато данная мера нанесет существенный удар по развитию отрасли.

По словам директора по коммерческим вопросам «Укргазвыдобування» Сергея Федоренко, сейчас выгоднее вкладывать деньги в газодобычу, а не в нефтедобычу, развитие которой является не менее важным для энергетической безопасности страны.

Раскритиковали такие нововведения и в Европейской Бизнес Ассоциации. «Пересмотр рентной платы, да еще и в конце года, дестабилизирует текущую работу субъектов хозяйствования и сдержит заход новых инвесторов. И не стоит забывать, что увеличение налоговой нагрузки на отечественный бизнес может привести к росту цен на соответствующие товары и услуги», - заявил координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик.

В ЕБА отмечают, что во многих странах мира, учитывая истощение открытых месторождений и технологические риски, внедряются более гибкие ставки налогообложения. В то же время, подобное увеличение рентной платы приведет к росту налоговой нагрузки на сотни миллионов гривен для бизнеса.

По мнению ЕБА, сегодня важно наращивать национальную добычу, максимально загружать существующие мощности и создавать новые, сокращать импорт нефтепродуктов.

Хочется надеяться, что правительство и народные депутаты прислушаются к словам бизнеса. И при этом учтут, что Украина сильно зависима от импорта нефтепродуктов, что угрожает ее энергетической независимости. По данным фискальной службы, за 2017 год мы импортировали 1 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 96,4% больше, чем в 2016 году. При этом в 2017 году добыча нефти сократилась на 4,2% - до 2,098 млн тонн. Поэтому необходимо создавать надлежащие условия для развития нефтедобычи. А нарастить ее можно лишь при условии значительных финансовых вложений, что подразумевает привлечение инвестиций. Поэтому власти не стоит вставлять палки в колеса бизнесу.

Нана Черная