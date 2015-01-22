"Газпром" сократит инвестиции в Ямал ради "Турецкого потока"

"Газпром" поддержит будущий экспортный проект "Турецкий поток" деньгами из проектов добычи на Ямале, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в нескольких дочерних предприятиях компании - "Газпром добыча Надым" (является оператором проектов "Газпрома" на Ямальском полуострове) и "Газпром добыча Ямбург".

По словам источников, инвестиционные планы были изменены в отношении добычи на одних из самых перспективных месторождений — Бованенково и Тазовского. На первом был отложен на неопределенное время запуск третьей очереди добычи с ранее запланированного 2017 года. Источник в менеджменте "Газпром добыча Ямбург" отметил, что компания уменьшила инвестиции в подготовку Тазовского нефтегазового месторождения (запасы оцениваются более чем в 100 млрд кубометров газа и около 100 млн тонн нефти), добычи на нем пока не ведется.

Собеседники говорят, что заложенные на месторождения инвестиции, скорее всего, будут направлены на проект "Турецкий поток", который должен будет прийти на замену "Южному потоку" и поставкам газа в ЕС через территорию Украины к 2020 году. Часть перераспределенных инвестиций может также пойти на ускоренную разработку Харасавейского месторождения (находится к северо-западу от Бованенково, на его разработку компания планировала направить 3,1 млрд рублей, сейчас законсервировано), а также строительство "Силы Сибири". Сейчас в компании идет обсуждение этой темы.

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В "Газпроме" "Известиям" отказались раскрыть детали актуальной инвестпрограммы, сославшись на "внутрикорпоративный характер документа". Что касается самих проектов "Газпрома" на Ямале, то в управлении информации холдинга подтвердили, что работы по крупнейшему ямальскому месторождению Бованенково действительно были перенесены компанией на 2018 год.