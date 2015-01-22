На рынке нефти очередной обвал в преддверии заседания Европейского центробанка

На мировых торгах в четверг, 22 января, цены на нефть снижаются в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор может объявить о начале программы количественного смягчения, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent уже упала на 0,35% - до 48,86 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI подешевели на 0,67% - до 47,46 доллара за баррель.

Читайте такжеЦены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель - глава ОПЕКЕЦБ на заседании в четверг может объявить о начале программы по покупке облигаций, также известной как количественное смягчение (QE), стран еврозоны с целью восстановления экономики региона, полагают аналитики.

По их мнению, если ЕЦБ решит продвигаться дальше с программой QE, то евро ослабится. Эффект слабого евро окажет давление на нефть, так как для европейских стран нефть станет дороже. Но если в долгосрочной перспективе количественное смягчение приведет к восстановлению экономики еврозоны, то это поможет улучшить спрос на нефть в регионе.

Ожидания еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США также оказывают давление на цены. Аналитики полагают, что коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 16 января, увеличились на 2,6 млн баррелей, или на 0,7% - до 390,4 млн баррелей.