Цена на нефть уже не вернется к $100 - президент Венесуэлы

Цена на нефть не вернется к прежнему уровню в 100 долларов за баррель, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Прайм.

"Цена на нефть уже не вернется к (отметке) в 100 долларов", - заявил президент, выступая в парламенте Венесуэлы. Тем не менее он пообещал, что бюджет страны будет выполнен.

"Это будет год вызовов. Мы разработали бюджет, исходя из цены в 60 долларов за баррель. А сейчас он стоит 40", - сказал Мадуро.

Бюджет Венесуэлы на 95% формируется за счет экспорта нефти, по итогам 2013 года сертифицированные запасы нефти Венесуэлы составили почти 300 миллиардов баррелей.

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С начала лета 2014 года нефтяные котировки снизились на 50%. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен.

Однако, несмотря на продолжающееся снижение стоимости нефти — уже ниже 50 долларов за баррель, многие страны-члены ОПЕК заявляют об отсутствии намерения по сокращению добычи.