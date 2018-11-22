"Укртрансгаз" просит перенести запуск балансировки рынка газа на апрель 2019 года

По мнению компании, газовый рынок не готов к переходу на суточную балансировку с 1 декабря.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет, что газовый рынок не готов к переходу на суточную балансировку с 1 декабря 2018 года и в связи с этим просит Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) перенести ее внедрение на конец отопительного сезона - апрель 2019 года.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза".

Согласно сообщению, 21 ноября завершился срок приема "Укртрансгазом" месячных номинаций/реноминаций для поставок газа на декабрь по новым электронным формам через информационную платформу.

По состоянию на 22 ноября 08:00 только 103 из 229 заказчиков услуг транспортировки смогли подать номинации вовремя и соответствующим образом. Остальные трейдеры передали оператору ГТС номинации с нарушениями, в частности на бумажных носителях.

"Укртрансгаз" неоднократно обращал внимание участников рынка на необходимость, согласно действующей редакции кодекса ГТС, подать номинации на декабрь через информационную платформу по новым электронным формам с наложением электронной подписи. Именно таким образом рынок должен будет обмениваться информацией начиная с 1 декабря - с переходом на суточные балансировки", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам тестирования информационной платформы, которое началось 19 октября, "Укртрансгаз" констатирует недопустимо низкую активность участников рынка в этом процессе.

В частности, лишь 17% заказчиков услуг транспортировки газа на регулярной основе выполняли действия в системе суточной балансировки с начала тестового периода; треть операторов газораспределительных сетей (16 из 44) вообще проигнорировали необходимость предварительного тестирования платформы и не предоставили никаких данных о своих потребителях газа; 42% зарегистрированных пользователей в информационной платформе ни разу не зашли в систему в течение последнего месяца.

Также указано, что большинство облгазов основной причиной своего бездействия называют критические кадровые проблемы: нехватка специалистов с необходимыми квалификационными навыками, высокая текучесть персонала и т.д.

"Сейчас очевиден вывод, что газовый рынок Украины не готов к внедрению суточной балансировки с 1 декабря 2018 года. В связи с этим "Укртрансгаз" обратился в НКРЭКУ с предложением отсрочить переход на суточные балансировки до окончания отопительного сезона. Ведь критическая неготовность участников рынка к работе в новых условиях ставит под угрозу срыва отопительного периода и может спровоцировать коллапс в энергетической и социальной сферах страны", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября "Нафтогаз Украины" обвинил облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в саботаже внедрения суточной балансировки на рынке газа Украины, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

В конце сентября НКРЭКУ перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. "Укртрансгаз" с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.