Итальянская компания Eni возобновит проект добычи газа во Львовской области

Итальянская нефтегазовая компания Eni планирует начать бурение первой газовой скважины на Яковлевской и Филимоновской площадях (Волынская и Львовская области) в конце 2015 года, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, в течение последнего месяца был реанимирован совместный проект добычи газа в Львовской области компанией «Захидгазинвест», учрежденной НАК «Надра Украины», итальянской нефтегазовой компанией ENI и британской Cadogan Petroleum Plc.

Пресс-служба приводит слова министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, который сообщил, что в конце 2014 года провел официальную встречу с представителями «ЕNI Украина».

«Мы обсудили вопросы взаимодействия, и они выразили желание работать на украинском рынке. Начало бурения первой скважины запланировано на конец 2015 года. Раньше планировалось, что работы начнутся в 2013 году, однако по разным причинам начало бурения несколько раз переносилось. Сейчас уже проведены подготовительные работы, разработан и утвержден новый проект программы работ, поэтому с нашей стороны созданы все условия и компания может начинать бурение», - отметил министр.

Читайте также«Надра Украины» выбрала инвесторов для нефтегазового месторождения на ПолтавщинеКак сообщал УНИАН, в конце 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Компания занимается разведкой и добычей нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, в Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,5%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).