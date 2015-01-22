Итальянская компания Eni возобновит проект добычи газа во Львовской области
Начало бурения первой скважины запланировано на конец 2015 года.
Итальянская нефтегазовая компания Eni планирует начать бурение первой газовой скважины на Яковлевской и Филимоновской площадях (Волынская и Львовская области) в конце 2015 года, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно сообщению, в течение последнего месяца был реанимирован совместный проект добычи газа в Львовской области компанией «Захидгазинвест», учрежденной НАК «Надра Украины», итальянской нефтегазовой компанией ENI и британской Cadogan Petroleum Plc.
Пресс-служба приводит слова министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, который сообщил, что в конце 2014 года провел официальную встречу с представителями «ЕNI Украина».
«Мы обсудили вопросы взаимодействия, и они выразили желание работать на украинском рынке. Начало бурения первой скважины запланировано на конец 2015 года. Раньше планировалось, что работы начнутся в 2013 году, однако по разным причинам начало бурения несколько раз переносилось. Сейчас уже проведены подготовительные работы, разработан и утвержден новый проект программы работ, поэтому с нашей стороны созданы все условия и компания может начинать бурение», - отметил министр.
Читайте также«Надра Украины» выбрала инвесторов для нефтегазового месторождения на ПолтавщинеКак сообщал УНИАН, в конце 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".
В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.
Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Компания занимается разведкой и добычей нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, в Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,5%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).