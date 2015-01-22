Словакия готова увеличить поставки газа в Украину

Оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, дополнительная пропускная способность поставки газа со Словакии появилась благодаря техническим мероприятиям, которые выполнила со своей стороны Украина.

Указанная дополнительная пропускная способность будет доступна с 1 марта 2015 года.

Заявки на использование дополнительной мощности газопровода "Вояны-Ужгород" принимаются до 5 февраля.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2014 года оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» завершил работы по монтажу соединительного трубопровода между магистральными газопроводами «Вояны - Ужгород» и «Союз», для повышения производительности и гибкости словацкого маршрута поставок «голубого топлива» в Украину.

Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала 2014 года цены на свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров. Однако цена на европейский газ для Украины пока остается ниже российской.

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Справка УНИАН. Украина имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из ЕС для снижения газовой зависимости от России - польский, венгерский и словацкий.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.

Из Словакии в прошлом году поступило 3,6 млрд кубометров, со стороны Польши и Венгрии было импортировано 0,9 и 0,6 млрд куб. м. соответственно.