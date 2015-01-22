Уже второй итальянский банк выдал кредит «Газпрому» - на 350 млн евро

Российский газовый гигант «Газпром» привлек кредит у итальянской Intesa Sanpaolo Group на сумму 350 млн евро, сообщили УНИАН в пресс-службе российской компании.

«Вчера в Милане ОАО «Газпром» и Intesa Sanpaolo Group подписали кредитное соглашение на 350 млн евро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое двустороннее кредитное соглашение в истории ОАО «Газпром» и Intesa Sanpaolo Group. Сотрудничество «Газпрома» с одной из крупнейших банковских групп еврозоны имеет большое значение для развития партнерских отношений с кредитными организациями Италии и всей Европы, считают в «Газпроме».

Как сообщал УНИАН, «Газпром» в начале декабря 2014 года привлек кредит на сумму 390 млн евро у банка «Юникредит». Условия привлечения кредита не сообщались.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги восьми российских компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома»Справка УНИАН. В марте 2014 года Россия, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, чем вызвала самый сильный со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами.

После аннексии Крыма Российской Федерацией и российской военной агрессии на востоке Украины Запад ввел санкции против России. Они коснулись не только конкретных политиков и общественных деятелей, но и основных секторов экономики РФ – энергетического, финансового и оборонного.

Кроме того, Евросоюз ужесточил требования к «Газпрому» согласно Третьему энергопакету, что вынудило Россию отказаться от проекта «Южный поток» в обход Украины. Также ЕС вплотную занялся диверсификацией энергопоставок, чтобы снизить зависимость от России. А обвал цены на нефть, к которой привязана формула расчета стоимости газа в контрактах «Газпрома», играет на понижение стоимости топлива для покупателей.