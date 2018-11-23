В Раде хотят собрать в госбюджет до 1 миллиарда из сверхприбыли владельцев «зеленого» тарифа

Депутаты предлагают собирать деньги с производителей солнечной и ветровой электроэнергии по тем объектам, где совокупная установленная мощность составляет 3 МВт или больше.

Народные депутаты предлагают на период действия «зеленых» тарифов ввести сбор с дохода от реализации ветровой и солнечной электроэнергии. Это позволит государственному бюджету получить до 1 млрд грн в год за счет сверхприбыли энергетиков.

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Эту поправку народные депутаты Игорь Луценко (Батькивщина) и Павел Ризаненко (БПП) предложили внести в законопроект № 9260 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», пишут «Наші гроші».

Депутаты предлагают собирать деньги с производителей солнечной и ветровой электроэнергии по тем объектам, где совокупная установленная мощность составляет 3 МВт или более, и которые введены в эксплуатацию в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Кировоградской, Черновицкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, Автономной Республике Крым и в г. Севастополь.

Ставка сбора различается в зависимости от года ввода объектов в эксплуатацию и вида энергии. Для введенных в 2016 году солнечных объектов – 2% от доходов полученных от реализации электроэнергии, для введенных в 2017 году солнечных и введенных в 2018 ветровых объектов – 5%, для введенных в 2018 году солнечных и в 2019 ветровых – 10%, для введенных в 2019 году солнечных объектов – 15%.

Депутаты объясняют целесообразность введения дополнительного сбора с производителей наличие у них сверхприбылей.

«Только за последние 2 года стоимость фотоэлектрических модулей снизилась на 30%. Растет и производительность технологий солнечной генерации. Более низкими темпами, но идет удешевление технологий и для ветростанций. Поскольку «зеленый» тариф фиксированный и не снижается, то на сегодня владельцы СЭС и ВЭС получают сверхприбыли, их IRR может достигать 25%-30% в твердой валюте, а период окупаемости 4-5 лет (при нормальной 7-8 лет)», – обгрунтувують свое предложение авторы поправки.

Введение сборов для отдельных областей поясннють тем, что именно в вышеуказанных регионах сосредоточены крупнейшие генерирующие мощности.

«Взимание сбора с мощностей в этих регионах одновременно будет стимулировать более равномерное покрытие энергогенерирующими мощностями и других регионов Украины, что будет способствовать энергетической безопасности государства», – отметили депутаты.

По подсчетам Луценко и Ризаненко, в результате уплаты такого сбора ожидаются дополнительные бюджетные поступления в размере 0,5-1 млрд грн в год.

Напомним, «зеленые» тарифы в Украине являются одними из самых высоких в мире. Ранее лоббисты попытались освободить от налогообложения импорт оборудования для производства энергии из возобновляемых источников. При этом соответствующую правку в законодательство пытались внести в законопроект о выплате алиментов.