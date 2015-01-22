"Севастопольэнерго" зарегистрировалась в Херсоне

Об этом сообщил журналистам представитель компании в ходе заседания Национальной комиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг.

"Севастопольэнерго" обратилось в НКРЭКУ с просьбой переоформить лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии локальными сетями в Севастополе. Как пояснил представитель компании, теперь юридический адрес «Севастопольэнерго» будет находиться в Херсоне, а в Севастополе будет создано дочернее предприятие.

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В свою очередь Комиссия в ходе заседания приняла решение выдать новую лицензию "Севастопольэнерго" сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. Энергоснабжающая компания «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны Севастополя и прилегающих районов. Уставный фонд компании – 6,7 млн грн.

95,182% акций «Севастопольэнерго» принадлежат компании VS Energy International N.V. (Нидерланды).

Ранее УНИАН сообщал, что Украина возобновила поставки электроэнергии в оккупированный Крым.