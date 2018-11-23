В Украину прибыл уголь из Роттердама для ТЭС Ахметова

Это второй балкер с энергетическим углем, который обрабатывают портовики с начала отопительного сезона 2018-2019 годов. Первый был обработан 21 ноября.

В морской торговый порт «Южный» (Одесская область) из Роттердама (Нидерланды) прибыло судно с энергетическим углем для Криворожской ТЭС.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе госпредприятия «МТП «Южный», 22 ноября в 23.10 у причала №9 ошвартовался балкер Stella Dora с африканским углем.

Отмечается, что судно доставило из Роттердама 76 тыс. тонн африканского угля для Криворожской ТЭС. В настоящее время топливо разгружается на склад генеральных и навалочных грузов указанного государственного стивидора.

В пресс-службе добавили, что это второй балкер с энергетическим углем, который обрабатывают портовики с начала отопительного сезона 2018-2019 годов. Первый был обработан 21 ноября. Сейчас 85% его объема отгружено на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ, остаток будет доработан в ближайшее время. Отгрузка производится согласно плану и графику.

Как отметил и.о. директора ГП «МТП «Южный» Анатолий Яблунивский, перевалка угля - специализация порта, наравне с рудой, поэтому работы по разгрузке нового балкера планируется выполнить вовремя. Вместе с тем, технология, которая сегодня используется в порту при работе с импортом, не так эффективна, как того требует рынок.

«Несмотря на это, коллектив использует все возможности, чтобы принимать импортный уголь для металлургов и энергетиков. Стратегический план развития предприятия предусматривает модернизацию и развитие новых перегрузочных мощностей и строительство угольно-рудного терминала, который в дальнейшем решит этот вопрос и даст возможность достойно конкурировать», - отметил Яблунивский.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября ГП «МТП «Южный» принял судно ZOE S с 50,523 тыс. тонн энергетического угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.