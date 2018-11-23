Кабмин продолжает обсуждать с МВФ новое повышение цены на газ

Украина активно обсуждает с МВФ реформу энергетического сектора страны.

Кабинет министров продолжает обсуждать с Международным валютным фондом вопрос дальнейшего повышения цены на газ, который является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с организацией.

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Об этом во время брифинга сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Реформа энергетического сектора и, в частности, выход на рыночные цены на газ тоже является ключевым вопросом… Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ и соответственно поднятие тарифов, которые с этим связаны, это один из вопросов, которые мы обсуждаем", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.