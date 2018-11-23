"Нафтогаз" сообщил "Газрому", что его переплата за транзит снова засчитана как "стокгольмский" долг

Компания в октябре зачислила 9 миллионов долларов переплаты в счет оплаты долга.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила российской компании "Газпром" заявление о зачете переплат за транзит газа в октябре этого года в сумме 3,8 миллиона долларов в счет погашения пени, начисляемой на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Читайте такжеИсковые требования Украины к "Газпрому" уже превысили $12 миллиардов

"Учитывая, что "Газпром" отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее "Нафтогаз" зачислил в счет погашения пени 18,3 миллиона долларов переплат за услуги транзита, предоставленные в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, 10 октября "Нафтогаз" направил "Газпрому" заявление о зачислении переплаты за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

В компании напомнили, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".

В конце сентября главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что из-за отказа "Газпрома" поставлять "Нафтогазу" с марта 2018 года газ по цене, которая была определена решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз", покупая газ на европейском рынке, понес более 110 миллионов долларов убытков, которые "Газпром" должен будет компенсировать украинской стороне.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".