Газпром хочет построить второй в России завод СПГ в надежде выйти на новые рынки

"Мощность завода - 10 миллионов тонн СПГ в год с возможностью расширения до 15 миллионов тонн в год", - говорится в сообщении, передает Reuters.

Ранее Газпром говорил, что мощность балтийского завода может составить 10 миллионов тонн.

Газпром со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил сегодня, что новое производство по сжижению газа позволит компании выйти на новые рынки. Россия неоднократно говорила, что хочет в три-четыре раза увеличить свою нынешнюю долю в мировом производстве СПГ, которая сейчас не превышает пяти процентов.

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Для строительства порта концерну придется модернизировать единую систему газоснабжения, к которой не подключен порт Усть-Луга. Газпром также говорил, что может построить на Балтике еще один небольшой завод СПГ для бункеровки судов.

Единственный работающий в России завод СПГ на Сахалине подконтролен Газпрому и концерну Shell. Он производит около 10 миллионов тонн сжиженного газа в год, и сейчас владельцы обсуждают строительство третьей очереди, которая позволит увеличить производство до 15 миллионов тонн.

Газпром также думал о строительстве завода по сжижению во Владивостоке мощностью до 15 миллионов тонн с запуском первой очереди в 2018 году. В октябре 2014 года глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что концерн может отказаться от строительства завода СПГ во Владивостоке, чтобы увеличить поставки топлива в Китай по трубопроводу. Однако через несколько дней после этого руководитель проекта Владивосток СПГ Анатолий Фаянсов сказал, что изменений в планах нет.

Собственные заводы СПГ в России также собираются построить Новатэк и Роснефть.

Ранее УНИАН сообщал, что США могут начать экспорт сжиженного газа уже в конце 2015 года.