Нефть Brent торгуется дешевле $59 за баррель

Brent впервые с 27 октября 2017 года опускалась ниже 59 долларов за баррель

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе сегодняшних торгов не перестают падать, при этом стоимость нефти сорта Brent впервые с 27 октября 2017 года опускалась ниже 59 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Росбалт.

"К 16:57 январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent рухнула на 5,19% до 59,35 доллара за баррель, причем ранее в ходе торгов показатель достигал 58,95 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась на 6,17% до 51,26 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Более того, констатирует агентство Bloomberg, 50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась в пятницу ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2017 года (такая ситуация в техническом анализе известна как death cross - "смертельный крест"). Это индикатор того, что цена американской нефти может продолжить падение, отмечает РБК.

Так, по состоянию на 15:42 50-дневная скользящая средняя по фьючерсам WTI составляла 66,88 доллара за баррель - ниже, чем 200-дневная скользящая средняя (67 долларов за баррель).

Во фьючерсах на североморскую нефть Brent "смертельного креста" пока не сформировалось (50-дневная скользящая средняя остается на 2 доллара выше, чем 200-дневная). Однако Bloomberg констатирует, что Brent в пятницу опустилась ниже уровня поддержки в 62,27 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, накануне цена на нефть обрушилась более, чем на 7% на фоне заявлений президента США об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии.