Порошенко и президент Словакии скоординировали усилия по недопущению строительства "Северного потока-2"

Лидеры Украины и Словакии имеют общую позицию по этому проекту.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Словакии Андрей Киска скоординировали усилия по недопущению строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море в обход Украины.

Читайте также"Газпром" сократил инвестиции на газопровод в обход Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с президентом Словацкой республики пресс-конференции в Киеве.

"Мы провели диалог по координации наших усилий по недопущению строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2", - заявил он.

Порошенко отметил, что имеет совместную с президентом Словакии позицию по этому проекту.

"В дальнейшем мы имеем твердые намерения координировать наши действия", - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".