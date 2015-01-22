В аннексированном Крыму хотят в 3 раза поднять тарифы на электроэнергию к 2017 году

Об этом свидетельствуют данные, озвученные на пресс-конференции в Симферополе 22 января "председателем" так называемого «Государственного комитета по ценам и тарифам» Ольгой Игошиной, передает Крым.Реалии.

Как заявила Игошина, основной задачей является доведение тарифов к 2017 году до экономически обоснованного уровня.

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«Крыму дали возможность не сразу устанавливать экономически обоснованные тарифы, а делать это постепенно к 2017 году, поэтому наш комитет поэтапно доводит тарифы до экономически обоснованного уровня», – сказала она.

С января 2015 года тарифы для населения были увеличены на 15%, для юридических лиц на 7,5%. Очередное повышение тарифов на электроэнергию для населения – на 15% и для юридических лиц – на 7,5%, запланировано на июль этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина возобновила поставки электроэнергии в оккупированный Крым.