Абромавичус стал главой аукционного комитета по продаже нефти и сжиженного газа

Соответствующее решение закреплено в совместном приказе министерств от 22 января 2015 года.

Согласно документу, главой аукционного комитета утвержден министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, а его заместителем – замначальника управления газовой политики Минэнергоугля Наталья Бубнова.

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В состав комиссии также вошли: начальник управления развития секторов экономики Минэкономразвития Лариса Гребенникова, начальник управления внутреннего аудита Минэнергоугля Нила Дубенко, начальник управления реформирования нефтегазового сектора Минэнергоугля Вадим Запорожченко, начальник управления учета нефти НАК «Нафтогаз Украины» Ростислав Мальцев, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишнык, советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Прокопив, замдиректора юридического департамента Минэкономразвития Олеся Савчук, замдиректора департамента экономической безопасности НАК «Нафтогаз Украины» Петр Столяр.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа и в начале сентября 2014 года компания «Укрнафта» планировала провести аукционы, выставив на реализацию свыше 130 тыс. тонн нефти начальной стоимостью свыше 1,3 млрд грн и около 5 тыс. тонн конденсата стоимостью свыше 50 млн грн. Однако аукционы не состоялись из-за действий экс-министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана и решений различных судов.

Еще 20 июня 2014 года Минэнергоугля издало приказ, согласно которому аукционы по продаже энергоресурсов должны проходить на площадке малоизвестной полтавской Украинской универсальной биржи, которая даже не имеет собственного помещения для проведения торгов.

До этого в течение многих лет торги по продаже нефти и газоконденсата проходили на площадке Украинской межбанковской валютной биржи. В связи с этим УМВБ подала иск в суд о признании противоправным приказа Минэнергоугля и его отмене.