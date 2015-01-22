Цены на нефть Brent снова упали ниже $49

По состоянию на 17.36 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,61% — до 48,73 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI падала на 1,37% — до 47,13 доллара за баррель.

ЕЦБ ранее в четверг объявил о запуске программы выкупа облигаций на 60 миллиардов евро в месяц. Объем превысил ожидания, — мировые СМИ сообщали со ссылкой на источники, что программа может составить 50 миллиардов евро в месяц. Программа продлится с марта 2015 по сентябрь 2016 года.

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"Рынок получил примерно тот объем программы количественного смягчения, на который рассчитывал и, возможно, даже больше", — отметил аналитик Saxo Bank в Копенгагене Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует Блумберг. По словам аналитика, возобновившиеся на этом фоне покупки доллара оказывают давление на мировые цены на нефть.

Евро на новостях от ЕЦБ ранее в четверг обновил минимум к доллару с осени 2003 года, упав до 1,1452 доллара.