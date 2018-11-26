Облгазам запретили проводить доначисления в платежки за газ

Глава НКРЭКУ сообщила, что регулятор решил инициировать изменения в Закон "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 градусов на 0.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

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Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, причиной такого решения стал проведенный мониторинг рынка, который показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществило доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

Кривенко сообщила, причиной такой ситуации стало то, что узлы учета природного газа в точках передачи газа от газотранспортной системы к газораспределительной в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 градусов по Цельсию), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

"То есть, если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 градусов по Цельсию, производственно-технологические потери операторов ГРМ составляют 51 куб. м (1 тыс. куб. м. - 949 куб. м.). Стоит отметить, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. НКРЭКУ при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго", - написала она.

Кривенко отметила, что НКРЭКУ решила инициировать изменения в Закон "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 градусов на 0.

«Такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза. Также Минэнергоугля рекомендовано разработать необходимые технические регламенты и перейти на измерение природного газа в энергетических единицах», – написала она.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.