Westinghouse готова обеспечивать ядерным топливом все украинские АЭС

Сейчас компания поставляет топливо на 6 энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000, а третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо Westinghouse.

Представители Westinghouse заверили, что у компании есть все технические и логистические возможности, чтобы выйти на 100-процентное обеспечение ядерным топливом всех энергоблоков украинских атомных электростанций.

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Об этом говорилось на встрече министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика с представителями компании, передает пресс-служба министерства.

"Энергетическая безопасность всегда была и находится под постоянным вниманием президента и правительства Украины. Учитывая нынешние угрозы национальной безопасности Украины, в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ мы готовы обеспечить работу энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", - цитирует Насалика пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, стороны обсудили расширение сотрудничества по участию компании в строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине с использованием технологии Westinghouse и реализации проекта "Энергомост: Украина - Европейский Союз".

На данный момент Westinghouse осуществляет поставки топлива на 6 энергоблоков атомных электростанций типа ВВЭР-1000, а третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо компании.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ", госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года подписала допсоглашение к контракту от 2008 года с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Согласно документу, Westinghouse сможет своими поставками заместить топливо российской компании "ТВЭЛ" на энергоблоках мощностью 1000 МВт в случае форс-мажорных обстоятельств, включая потенциальные ограничения Россией поставок в Украину.

В конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на шести энергоблоках Запорожской и Южно-Украинской АЭС.