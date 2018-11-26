Украина уже три года не покупает газ у России

Наша страна покупает топливо в Европе.

В понедельник, 26 ноября, исполняется три года с момента, когда Украина перестала закупать газ у России.

Об этом напомнил "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Согласно сообщению, Украина прекратила импортировать российский газ 1095 дней назад.

Как сообщал УНИАН, Украина прекратила закупать газ у России в ноябре 2015 года.

Также «Нафтогаз» выиграл два иска против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. По решению суда, российская компания осталась должна украинской стороне 2,56 млрд долл. «Газпром» пока не выплатил эти деньги, за каждый день неуплаты ему начисляется пеня в размере 500 тыс. долл.

Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен уважать свои обязательства в рамках решения Стокгольмского арбитража.