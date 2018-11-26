Украина уже три года не покупает газ у России
13:35, 26 ноября 2018Энергетика
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Наша страна покупает топливо в Европе.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 26 ноября, исполняется три года с момента, когда Украина перестала закупать газ у России.
Об этом напомнил "Нафтогаз Украины" в Twitter.
Согласно сообщению, Украина прекратила импортировать российский газ 1095 дней назад.
фото twitter/NaftogazUK
Как сообщал УНИАН, Украина прекратила закупать газ у России в ноябре 2015 года.
Также «Нафтогаз» выиграл два иска против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. По решению суда, российская компания осталась должна украинской стороне 2,56 млрд долл. «Газпром» пока не выплатил эти деньги, за каждый день неуплаты ему начисляется пеня в размере 500 тыс. долл.
Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен уважать свои обязательства в рамках решения Стокгольмского арбитража.
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