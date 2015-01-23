Нефть дорожает после известия о смерти короля Саудовской Аравии

Цены на нефть растут после сообщения о смерти короля Саудовской Аравии, придавшей неуверенности участникам рынка, передает Reuters.

Король Абдулла умер в пятницу, и новым правителем стал его брат Салман, сообщил королевский двор Саудовской Аравии - крупнейшего в мире экспортера нефти.

К 8.47 мск фьючерсы на Brent подорожали на $1,18 до $49,70 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,97 до $47,28.

"Боязнь неизвестного поддержит цены на нефть. Король Абдулла был архитектором действующей стратегии, предусматривающей поддержание высокого объема добычи и вытеснение более мелких игроков вместо сокращения добычи", - сказал партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф, добавив, что новый король известен как защитник интересов Саудовской Аравии, поэтому рынок ожидает, что страна не будет снижать добычу.

Читайте такжеЦены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель - глава ОПЕКСмена правителя Саудовской Аравии, лидера ОПЕК, произошла на фоне крупнейших за несколько десятков лет перемен на мировом рынке нефти: США стали одним из лидеров добычи, которая превысила 9 миллионов баррелей в сутки за счет сланцевой нефти, а цены за последние полгода упали более чем вдвое. Тем не менее, на совещании в ноябре ОПЕК под давлением Саудовской Аравии не стала снижать добычу, чтобы сохранить долю мирового рынка.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,1 миллиона баррелей до максимального для этого времени года объема за последние 80 лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг.