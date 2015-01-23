Планы Москвы построить "Турецкий поток" в обход Украины не сработают - Еврокомиссия

В Евросоюзе считают проект российского газопровода в Турцию нецелесообразным, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии по энергодиалогу Марош Шефчович, планы Москвы построить новый трубопровод через Турцию в обход Украины для поставок газа в ЕС «не сработают». Такое мнение Шефчович высказал в интервью WSJ во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Читайте также"Газпром" сократит инвестиции в Ямал ради "Турецкого потока"По словам вице-президента ЕК по энергодиалогу, заявленная мощность трубопровода в 63 млрд кубометров природного газа в год превышает спрос потенциальных клиентов, в том числе из Турции и стран Юго-Восточной Европы. «По первой оценке, это не сработает», – сказал Шефчович.

Ранее Шефчович заявлял, что Европа удивлена решением России полностью перенаправить поставки газа, идущие в Европу через Украину, на границу Турции и Греции. Также сообщалось, что «Нафтогаз» назвал желание России направить транзит газа через Турцию бессмысленным.

Кроме того, в интервью WSJ вице-президент ЕК по энергодиалогу заявил, что для обеспечения продолжения поставок газа из России в Украину вне заключенной с помощью ЕС договоренности, срок которой истекает в конце марта, стороны проведут переговоры в ближайшее время. По словам Шефчовича, эксперты начнут обсуждение данного вопроса до конца января. «Мы готовы выступить в качестве посредника», – добавил он. Как подчеркнул Шефчович, участие Еврокомиссии позволило бы Киеву заручиться необходимым финансированием от международных финансовых институтов.

Читайте такжеКоболев: полное вытеснение «Газпрома» с украинского рынка — «вопрос времени»Вице-президент ЕК по энергодиалогу также проинформировал, что в феврале ЕС приступит к работе над так называемым энергетическим генпланом для южных, центральных и восточных членов Евросоюза. 9 февраля министры энергетики государств региона проведут переговоры в Болгарии; у них также запланирован визит в Баку (поскольку Азербайджан считается важным альтернативным поставщиком для ЕС). К концу февраля ЕК намерена опубликовать свое видение энергетического союза и обнародовать проект плана строительства трубопроводов между странами — членами ЕС.