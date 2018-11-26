Стоимость нефти Brent превысила $60 за баррель

Brent подорожала до $60,03 за баррель, WTI - до $51,02 за баррель.

Рост цен на "черное золото" эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник ускорился, стоимость нефти Brent возвратилась к $60 за баррель в рамках коррекции после резкого спада на прошлой неделе.

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Об этом сообщает Росбалт.

"К 13:09 январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,68% до 60,03 доллара за баррель, январские фьючерсы на нефть марки WTI - на 1,19% до 51,02 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Нефтяные цены частично отыгрывают потери после того, как за всю прошлую неделю нефть Brent подешевела почти на 12%, опустившись ниже 60 долларов за баррель впервые более чем за год, а стоимость нефти WTI потеряла около 10%.

Эксперты связали волатильность нефтяных цен с опасениями "переизбытка" предложения этого сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова, "у нефтяного рынка есть две недели на колебания, прежде чем он получит четкие сигналы от ОПЕК+". "5-7 декабря состоится встреча ОПЕК+, где могут быть приняты решения по параметрам добычи. Однако пока все это выглядит весьма зыбко", - говорится в обзоре эксперта.

На ее взгляд, "лучшим вариантом для нефти сейчас является консолидация в пределах 58,50-61,50 доллара". "Есть и негативный сценарий, при котором после небольшой паузы в сырье вернутся продавцы и уведут стоимость "черного золота" к новой поддержке на 54,50-55,00 долларов", - добавляет аналитик.