Кременчугская ТЭЦ частично перешла на мазут

Кременчугская ТЭЦ на днях для производства электроэнергии стала использовать мазут.

Об этом сегодня УНИАН сообщил первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Олег Пругло.

По его словам, ранее мазут предполагалось использовать в качестве резервного топлива.

«Теперь для централизованного отопления Кременчугская ТЭЦ ежедневно использует 500 тыс кубометров газа. Зато электроэнергию производит с использованием мазута. Это позволяет сэкономить 910 тыс. кубометров голубого топлива в сутки», - сказал первый вице-губернатор.

Он отметил, что на год Полтавская область получила лимит газа в размере почти 320 млн кубометров газа для всех коммунальных теплогенерирующих предприятий области.

«Теперь благодаря замене газа на другой вид топлива на одном лишь предприятии, область ежесуточно экономит почти 1 млн кубометров дорогого голубого топлива. Таким образом предприятия области начали активно внедрять меры, предусматривающие существенное сокращение потребления природного газа», - сказал Пругло.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в связи с общей неурегулированностью поставок газа в Украину и неопределенности газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС Кабинет министров Украины прорабатывает возможность частичного замещения газа, поставляемого на теплоэлектроцентрали, мазутом.

«У правительства есть резервы нефти для того, чтобы переработать ее и поставить порядка 200 тыс. тонн мазута на украинские ТЭЦ», - заявил Яценюк.